Após 'susto', Faustão recebe alta e continuará tratamento em casa

Faustão recebeu alta do hospital, na manhã desta quinta-feira (28). Em novo boletim médico, obtido com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, o Einstein Hospital Israelita anunciou a decisão dos médicos e revelou os próximos passos do tratamento do apresentador.

“Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados”, começou a nota.

E completou: “Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, encerrou o texto, assinado pela equipe de especialistas da unidade de saúde.

“Nunca desistiu”, diz esposa de Faustão

Dias depois de Faustão receber alta da UTI, a esposa do apresentador falou sobre a recuperação das cirurgias e revelou quando ele deve voltar para casa. Luciana Cardoso esteve na festa do filho, João Silva, e deu informações sobre os transplantes.

“A parte médica está supercerta… O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início. Agora é reabilitação física e emocional”, afirmou, em entrevista à Quem.

Em seguida, a jornalista declarou: “Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos”, disse, antes de falar sobre a previsão de alta: “Acho que, em duas semanas, se não tiver nenhuma intercorrência”.

Doação de órgãos

Ainda durante o bate-papo, Luciana Cardoso falou da importância de divulgar a doação de órgãos: “Tem muitas informações que, às vezes, não chegam para as pessoas da maneira correta. Quanto mais falar, mais vai ficar claro para todo mundo como funciona. Tenho o Instagram Faustão do Meu Coração, que as pessoas compartilham as histórias”, recordou.

E seguiu com seu relato: “Quando o Fausto passou pelo primeiro transplante, para a gente, um chão se abriu. Lembro que recebi um vídeo de uma menininha que tinha recebido um coração, estava superbem; esse vídeo deu força para aquele momento. É possível ficar bem depois de uma cirurgia tão agressiva. Isso é uma função que a gente vai levar para a vida mesmo, de ajudar, informar e levar esperança”, analisou.

A força do marido

Logo depois, a esposa do apresentador elogiou sua força: “É um dia de cada vez; esse é o maior ensinamento desse processo longo, que já dura dois anos. Ele é muito forte. Tudo o que ele passou, a parte mental dele é muito firme mesmo. Ele nunca desistiu, ele quer viver. Isso faz diferença”, garantiu.

Ela ainda babou pelo herdeiro: “João, agora, está muito feliz. Estou sempre dando suporte e torcendo para que ele seja feliz”, encerrou.

