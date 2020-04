App de carona, 99 Pop doa R$ 4 milhões à governos municipais

O aplicativo da 99 Pop tomou uma iniciativa social diante a atual situação de pandemia e doou R$ 4 milhões em corridas para os governos de todo o Brasil, como forma de ajudar os profissionais de atividades essenciais ou outros grupos de cidadãos a serem definidos pelo governo.

A empresa não lucra nada com as corridas doadas, 100% do valor das taxas que seria em uma empresa ficam para os motoristas parceiros da 99 como forma de contribuir.

As principais doações foram para São Paulo, que recebeu R$ 60 mil em corridas, Porto Alegre recebeu R$ 20 mil, Manaus ficou com R$10 mil, Curitiba e Recife se beneficiaram com R$ 8 mil.

Além disso, a Didi Chuxing, dona da 99 e da 99Food no Brasil criou um fundo internacional de 10 milhões de dólares para apoiar os motoristas e entregadores parceiros da empresa que foram diagnosticadas com convid-19.

Essa é mais uma das iniciativas da empresa para colaborar com o movimento mundial de contenção da doença em prol da Saúde de todos, através do “Fundo de apoio a motoristas parceiros em razão do COVID-19” para o Brasil

O DiDi Mobility Foundation (“Fundo”) foi criado para apoiar os Programas de Responsabilidade Social Corporativa da DiDi/99 voltados à comunidade, em vista da pandemia causada pelo coronavírus.

