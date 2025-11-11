Menu
Brasil

App gov.br ganha facilidades para pessoas com deficiência e mais recursos para todos os usuários

Atualização traz interface mais intuitiva, leitores de tela e aumento de tentativas de reconhecimento facial

11 novembro 2025 - 17h50Taynara Menezes
As contas Prata e Ouro garantem acesso a serviços com maior segurançaAs contas Prata e Ouro garantem acesso a serviços com maior segurança   (Foto: Divulgação)

O aplicativo gov.br foi atualizado para facilitar o acesso de pessoas com deficiência (PCD) que possuem Carteira de Identidade Nacional (CIN), com interface mais intuitiva e leitores de tela para auxiliar usuários com limitação visual. A atualização também permite alterar informações de contato de forma simplificada.

Entre as novidades para todos os usuários está o aumento de tentativas de reconhecimento facial, de cinco para oito, além da reorganização de informações e inclusão de funções como alteração de senha e métodos de acesso, antes disponíveis apenas pelo navegador.

O app conta com mais de 170 milhões de usuários e dá acesso a 4.600 serviços digitais federais e 8,7 mil serviços estaduais e municipais, incluindo Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, Fies, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito.

As contas Prata e Ouro garantem acesso a serviços com maior segurança: a Prata exige reconhecimento facial ou validação em bancos credenciados, enquanto a Ouro libera todos os serviços digitais por meio da CIN, Justiça Eleitoral ou certificação digital ICP-Brasil.

