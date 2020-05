Aprovação do Congresso é de 18% e a do Supremo, de 30%, diz Datafolha

Flávio, com informações do G1

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (30) no site do jornal "Folha de S.Paulo" aponta os seguintes percentuais de aprovação e reprovação do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF):

Congresso

Ótimo/bom: 18%

Regular: 47%

Ruim/péssimo: 32%

Supremo Tribunal Federal

Ótimo/bom: 30%

Regular: 40%

Ruim/Péssimo:26%

O levantamento ouviu 2.069 pessoas maiores de idade na segunda (25) e na terça-feira (26). As entrevistas foram feitas por telefone. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

