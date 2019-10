Arábia investirá US$ 10 bi no Brasil do fundo soberano saudita

Mauro Silva, com informações do UOL

O ministro da Casa Civil, Onyx Loenzoni, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, anunciram nesta terça-feira (29) em Riade, capital da Arábia Saudita, que o país vai investir, por meio de fundos soberanos, US$ 10 bilhões no Brasil.

Onix e Ernesto afirmaram que os setores a serem contemplados ainda serão definidos, mas que a que as áreas de infraestrutura e o agronegócio terão prioridades. De acordo com o ministro, Jair Bolsonaro (PSL) deu aval para a criação de um conselho que se responsabilizará por auxiliar nas negociações e dúvidas técnicas. O grupo deve se instalar na Casa Civil, o investimento virá do Fundo de Investimentos Público Saudita (PIF).

Lorenzoni disse que os trabalhos para a efetivação dos investimentos iniciarão “imediatamente” após a chegada da comitiva presidencial no Brasil, ele não falou em prazo final para as aplicações.

Segundo o governo Federal, o Brasil é o sexto país a receber investimento do fundo soberano saudita. Os outros são Estados Unidos, Japão, África do Sul, Rússia e França.

