Arábia Saudita descredencia cinco frigoríficos brasileiros

A Arábia Saudita descredenciou cinco frigoríficos brasileiros que exportavam carne ao país e justificou que a ação é uma retaliação ao governo de Jair Bolsonaro. O governo Árabe disse que o ato, realizado nesta terça-feira (22), ocorre depois que a embaixada brasileira em Israel mudou-se de Tel-Aviv para Jerusalém.

De acordo com matéria publicada no site do Estadão, o veto aos frigoríficos do Brasil foi confirmado em Davos pelo ex-secretário-geral da Liga Árabe, que reúne 22 países árabes, Amr Moussa. “O mundo árabe está enfurecido com o Brasil”, afirma Moussa, diplomata no Oriente Médio com grande prestígio em seu país.

Pressão

Segundo Amr, ele não entende o motivo da decisão do Brasil mudar a embaixada. Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) o motivo alegado pelo país Árabe para descredenciar os frigoríficos foi por questões técnicas.

Mousse afirmou que haverá mais descredenciamento e que a única forma de parar a ação é se o Brasil desistir de mudar a embaixada para Jerusalém.

