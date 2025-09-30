Menu
Brasil

Arquiteto Luiz Perillo morre após transplante multivisceral complexo

Após anos na fila de espera, ele passou por uma cirurgia inédita no SUS, mas não sobreviveu às complicações

30 setembro 2025 - 12h25Sarah Chaves, com G1
Luiz Perillo, de 35 anosLuiz Perillo, de 35 anos   (TV Tem)

O arquiteto brasiliense Luiz Perillo, de 35 anos, faleceu nesta terça-feira (30), uma semana após realizar um transplante multivisceral, que é um dos procedimentos mais complexos da medicina, envolvendo a troca de cinco órgãos. Ele precisava de estômago, pâncreas, fígado, intestino e rim de um único doador.

Após a primeira fase da cirurgia, Luiz apresentou uma infecção, o que fez os médicos interromperem o procedimento para tratar a complicação. Infelizmente, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A família, que anunciou a morte nas redes sociais, não informou detalhes sobre a causa exata do falecimento.

Perillo passou quatro anos na fila de espera para o transplante e teve complicações durante o período. Antes da cirurgia, ele foi internado com quadro infeccioso e, semanas depois, soube que seus acessos para alimentação e hemodiálise estavam comprometidos devido à trombofilia, doença que causou a falência de seus órgãos. Essa situação o colocou em fase emergencial, acelerando a realização do transplante.

Anos de luta

Luiz descobriu a trombofilia ainda jovem, o que causou a formação de coágulos e comprometeu a veia porta, essencial para o sistema digestivo, levando à falência de vários órgãos. Nos últimos anos, ele passou mais de dois anos internado, dependendo de nutrição parenteral e hemodiálise. Mesmo com a saúde debilitada, manteve uma rotina de exercícios físicos para preservar a massa muscular e aumentar suas chances de sobrevivência. Sua mãe, Jussara Martins, afirmou que o exercício foi fundamental para sua recuperação.

O transplante multivisceral foi incorporado ao SUS apenas em fevereiro de 2025, permitindo que pacientes como Luiz tivessem acesso ao procedimento, que é muito mais caro do que o transplante convencional. No Brasil, apenas cinco hospitais estão habilitados para realizar esse tipo de cirurgia. Em 2024, foram realizados mais de 30 mil transplantes, mas apenas dois foram multiviscerais.

