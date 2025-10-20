Menu
Brasil

Assessores acreditam que Lula pode anunciar o substituto de Barroso até terça-feira (21)

Outra expectativa é que o presidente faça a nomeação do deputado Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência

20 outubro 2025 - 10h12Sarah Chaves
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Lula viaja nesta terça-feira (21) pela manhã para a Indonésia e, na sexta (24), segue para a Malásia, onde vai participar da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), mas fontes próximas acreditam que antes de embarcar o mandatário deve anunciar o substituto de Luís Roberto Barroso para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outra expectativa é que Lula faça a nomeação do deputado Guilherme Boulos (PSol-SP) para comandar a Secretaria-Geral da Presidência, responsável pelos contatos com movimentos sociais.

Segundo o colunista Valdo Cruz, dois assessores diretos do presidente, informaram que a expectativa dentro do Palácio do Planalto é que os anúncios ocorram até, no máximo, a manhã desta terça.

Um interlocutor de Lula disse que o presidente deve tratar sobre a nomeação de Boulos com o atual ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Marcio Macêdo, em despacho previsto para esta segunda-feira (20) no final da tarde.

Em relação ao substituto de Barroso, o anúncio era esperado para a última sexta-feira (17), mas acabou não acontecendo. Lula manifestou para sua equipe o desejo de fazer a mudança sem muita demora.
O favorito para o lugar de Barroso segue sendo o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

Mas, ministros do Supremo Tribunal Federal ainda não descartam a escolha do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O senador mineiro também tem como padrinho o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP).
 

