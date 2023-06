Ataque a tiros feito por ex-aluno em escola do Paraná mata adolescente

Durante a manhã desta segunda-feira (19), um ataque a tiros em uma escola na região de Cambé, no norte do Paraná, terminou com a morte de uma adolescente, de 15 anos, e outro aluno, de 15 anos, ferido na cabeça ficando em estado grave. O autor é um ex-aluno, de 20 anos, que portava um revólver.

O ataque no colégio estadual Professora Helena Kolody teria ocorrido por volta das 9h30 (horário de Brasília), enquanto as vítimas em horário de intervalo das aulas.

Conforme divulgado pelo UOL, o autor afirmou que solicitaria seu histórico escolar na direção. Armado com o revólver, o ex-aluno passou a efetuar disparos dentro da escola e realizando, ao menos, 12 disparos segundo informado pela polícia.

O atirador foi contido por um funcionário da escola e preso em flagrante pela polícia, sendo encaminhado para a delegacia. O acusado ainda escondia em sua mochila um machado, que não chegou a ser utilizado no ataque.

Câmeras de vigilância da instituição de ensino foram recolhidas pelos policiais que atenderam a ocorrência. Investigadores devem visitar a residência do autor do ataque para verificar a denúncia de que haveria explosivos lá.

De acordo com o UOL, o adolescente ferido com um tiro na cabeça foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Cambé, mas logo foi transferido para o Hospital Universitário de Londrina.

Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Paraná, decretou luto oficial de três dias no estado e lamentou o episódio. Os secretários de Segurança Pública e de Educação do estado estão a caminho da cidade onde ocorreu o ataque.

