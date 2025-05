Atriz mirim de "A Infância de Romeu e Julieta" está em estado grave com tumor cerebral

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, conhecida por sua atuação na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, está internada em estado grave após ser diagnosticada com um tumor cerebral de 5 centímetros.

A atriz sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias desde a última quarta-feira (30) e permanece entubada, sedada e sem respostas neurológicas.

Segundo o boletim médico mais recente, Millena está internada na UTI do Hospital Geral de Grajaú, na zona sul de São Paulo.

A mãe da atriz, Thays Brandão, informou ao SBT que, inicialmente, a filha foi diagnosticada com dengue após dar entrada no hospital no dia 23 de abril, com sintomas como dores de cabeça, dores nas pernas e cansaço extremo. O quadro se agravou nos dias seguintes, e exames mais detalhados revelaram a presença da massa no cérebro.

A família relatou que a atriz desmaiou em casa e foi levada para a UPA Maria Antonieta no dia 28 de abril. Os testes para Covid-19, dengue e influenza deram negativo. Foi um exame de urina que primeiro apontou uma possível infecção, mas as imagens do cérebro acabaram revelando manchas e a suspeita de um tumor ou cisto.

Millena sofreu a primeira parada cardíaca na terça-feira (30). Na quarta-feira, quando os médicos se preparavam para transferi-la para o Hospital das Clínicas, ela teve outras sete paradas cardíacas, impedindo o transporte.

Millena possui mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha sua carreira como atriz e modelo infantil, incluindo participações em campanhas publicitárias e na série Sintonia, da Netflix.

Familiares têm usado os perfis da jovem para pedir orações e apoio: “Contamos com a fé de todos vocês”, escreveu a mãe em uma publicação recente.

