Vídeo: Augusto Nunes agride Glenn Greenwald em discussão

Jônathas Padilha, com informações do Uol

O jornalista Augusto Nunes, da Rede Record, agrediu Glenn Greenwald, jornalista do The Intercept, com tapas e empurrões durante uma discussão acirrada que tiveram no programa Pânico, da rádio Jovem Pan.

Glenn chamou Nunes de “covarde” por fazer comentários sobre sua família, que revidou a fala com tapas e empurrões.

Durante uma entrevista no início de setembro ao programa Os Pingos nos Is, da mesma rádio onde houve discussão, o jornalista da Record criticou a criação dos filhos de Greenwald. “O Glenn Greenwald passa o dia dando chiliques no Twitter, ou trabalhando de receptador de mensagens roubadas. Esse David fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita aí, que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores devia investigar”

Durante a confusão, a transmissão ficou suspensa por 12 minutos. Na volta, Augusto havia deixado o programa e somente Glenn estava sentado na bancada.

Veja o momento da agressão no vídeo abaixo.

Deixe seu Comentário

Leia Também