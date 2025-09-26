Menu
Brasil

Autoridades identificam suspeitos de ataque a tiros que matou dois em escola de Sobral

Entre os três feridos, duas vítimas já receberam alta médica

26 setembro 2025 - 12h40Sarah Chaves, com G1
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

A Polícia Civil do Ceará identificou os dois suspeitos envolvidos no ataque a tiros que deixou dois estudantes mortos e três feridos na Escola de Ensino Médio Luiz Felipe, em Sobral, na manhã da última quinta-feira (25). Os nomes dos foragidos ainda não foram divulgados, e as equipes de segurança seguem nas buscas para localizá-los.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, a investigação avançou nas últimas horas, e os suspeitos já foram oficialmente reconhecidos pelas autoridades, que agora trabalham na coleta de provas e no cumprimento de eventuais mandados judiciais.

Crime

O ataque aconteceu no horário do intervalo, quando os alunos estavam no pátio da escola. As vítimas fatais foram identificadas como Victor Guilherme Sousa de Aguiar, de 16 anos, e Luis Claudio Sousa Oliveira Filho, de 17 anos — ambos alunos da instituição e participantes de times de futsal da cidade. Os corpos estão sendo velados nesta sexta-feira (26).

Entre os três feridos, dois já receberam alta médica. O terceiro permanece internado na Santa Casa de Sobral, mas a família preferiu não divulgar detalhes sobre seu estado de saúde.

 Em nota, a Secretaria de Educação informou que as aulas estão suspensas nesta sexta-feira (26).

