Avianca deixa de pagar R$ 160 mi à Airbus e Justiça toma aviões a força

Mauro Silva, com informações do Conjur

Com dívida de R$ 160 milhões em aluguéis das aeronaves da Airbus, a Avianca terá aviões tomados a força pela Justiça por descumprir uma decisão judicial proferida no dia 6 de setembro. O desembargador, Ricardo Negrão, da 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a retomada forçada nesta terça-feira (15).

No mês passado, Negrão determinou que a empresa devolvesse as aeronaves de forma espontânea, mas a Airbus informou ao desembargador que a medida não foi cumprida e pediu que fossem expedidas as ordens necessárias para retomada de suas aeronaves, além de requerer a condenação da Avianca "por ato atentatório à dignidade da Justiça".

Desta forma, Ricardo determinou o atendimento com máxima urgência do pedido da Airbus, ou seja, a retomada dos aviões.

Dívida

A Airbus acionou a Justiça depois que a Avianca parou de pagar o aluguel das aeronaves. A empresa alega que a dívida já passa de R$ 160 milhões. Das oito aeronaves arrendadas, apenas uma já foi devolvida.

Em recuperação judicial desde dezembro de 2018, a Avianca acumula dívidas na casa dos R$ 3 bilhões. Em 10 de setembro, a 2ª Câmara de Direito Empresarial decidiu não decretar a falência da companhia aérea, dando sequência ao plano de recuperação.

