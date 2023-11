Avião da Presidência decola da Jordânia com destino ao Brasil

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Com 32 passageiros a bordo, a aeronave VC2 da Presidência da República decolou, às 16h50 (10h50 do Brasil) desta quarta-feira (1°), do Aeroporto Internacional Marka, em Amã, na Jordânia, com destino ao Brasil.

Os cidadãos resgatados, incluindo uma jordaniana e um palestino, casados com brasileiros, foram repatriados da Cisjordânia em mais uma etapa da Operação Voltando em Paz. No trajeto, estão previstas três paradas técnicas: uma em Roma, na Itália. A segunda em Las Palmas, na Espanha. E a terceira em Recife, já no Brasil.

A chegada será na quinta-feira (2), na Base Aérea de Brasília por volta das às 5h30 (horário local).

Nessa nova etapa da operação do Governo Federal, a Representação Brasileira em Ramala organizou uma complexa operação de resgate de 32 passageiros de 12 famílias.

Três veículos, entre ônibus e vans alugados pela representação do Brasil, conduziram os passageiros de 11 cidades da Cisjordânia até a cidade de Jericó. "Os veículos foram identificados com a bandeira do Brasil. Para fins de segurança, as placas, trajetos e listas de passageiros foram informados às autoridades da Palestina e de Israel", explicou o embaixador Alessandro Candeas. A medida foi essencial para evitar bombardeios no trajeto.

Em Jericó, todos fizeram os trâmites migratórios. Dali, cruzaram a fronteira com a Jordânia e na sequência, embarcaram em outro ônibus fretado pelo Governo Brasileiro até Amã, capital do país. Um deslocamento de um pouco mais de uma hora.



Quando esse voo for concluído, a operação Voltando em Paz do Governo Federal terá garantido o retorno seguro de 1.446 passageiros, em oito voos vindos de Israel e um da Jordânia, todos comandados pela Força Aérea Brasileira (FAB). No total, são 1.440 brasileiros, três bolivianas, um palestino e um jordaniano, além de 53 animais de estimação.

Na Faixa de Gaza, região que não tem fronteira com a Cisjordânia, outro grupo de 34 brasileiros ainda aguarda a autorização para cruzar a fronteira com o Egito, único caminho viável para tomar outro voo da FAB que aguarda no Cairo. Nesta quarta-feira, a fronteira foi aberta pela primeira vez desde o início do conflito para a saída de palestinos feridos e de um grupo de cerca de 450 estrangeiros. Essa primeira lista contemplou nacionais de Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca, profissionais da Cruz Vermelha e de ONGs. “Novas listas serão publicadas em breve e nossos brasileiros devem estar nelas”, afirmou o embaixador Candeas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também