Avião "empina" durante embarque em Viracopos

Um avião da companhia aérea Azul teve a cauda tocando o solo durante o processo de embarque no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na tarde da última sexta-feira (23).

O incidente, que ocorreu por volta das 17h30, envolveu a aeronave do voo AD5144, com destino ao Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a Azul, o problema foi causado por uma questão técnica de balanceamento da aeronave, que acabou ficando "empinada", com a parte traseira tocando o chão. Em nota, a empresa informou que a situação foi rapidamente controlada e que "a aeronave foi estabilizada e passará por inspeção".

Todos os passageiros desembarcaram em segurança e foram reacomodados em outros voos. "A companhia ressalta que adota medidas preventivas como essa para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Azul", diz o comunicado.

De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pela administração do terminal, o incidente não afetou a operação geral do aeroporto.

A aeronave envolvida pertence à frota que opera na rota entre Campinas e o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro — serviço iniciado pela Azul há cerca de um ano. O voo é realizado com aeronaves Cessna Grand Caravan, modelo monomotor turboélice com capacidade para até nove passageiros.

O caso será apurado internamente pela empresa, e a aeronave passará por uma análise técnica antes de voltar a operar.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também