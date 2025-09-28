Avião monomotor faz pouso de emergência em São Paulo

Um avião monomotor realizou um pouso de emergência na manhã deste domingo (29), na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do município de Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo.
A aeronave pousou na pista sul da rodovia, no sentido Curitiba.
De acordo com informações da concessionária Arteris Régis Bittencourt, o incidente aconteceu no quilômetro 314, onde a faixa da direita e o acostamento foram bloqueados para atendimento à ocorrência.
Equipes da concessionária estão no local prestando suporte e trabalhando para liberar a via o mais rápido possível.
Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do pouso de emergência ainda não foram divulgadas.
