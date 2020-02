Aviões da FAB já decolaram para buscar brasileiros na China

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) saíram no início da tarde desta quarta-feira (5) para ir até a cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus, na China, para buscar cerca de 30 brasileiros que estão no país.

O brigadeiro Damasceno, responsável pela missão, disse que as pessoas que virão ao Brasil estão saudáveis e não trazem riscos. "As pessoas que vão embarcar na China estão sadias e sem evidência da doença. Na chegada ao Brasil, serão feitos exames para identificar quaisquer problemas."

Cada avião saiu do território brasileiro com 18 tripulantes, sete deles são da área de saúde, seis médicos militares e um ligado ao Ministério da Saúde, para realizar assistência aos brasileiros trazidos de Wuhan.

O ministério da Defesa divulgou o itinerário que o aviões brasileiros vão percorrer pelo mundo para realizar a missão.

A previsão é de que o processo total, de ida e volta, dure 62 horas, 47 delas somente de voo.

Assim que chegarem ao Brasil, todos os que estão a bordo dos aviões passarão por 18 dias de quarentena na cidade de Anápolis (GO), a cerca de 60 quilômetro da capital do Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também