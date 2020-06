Babu passa mal e é internado

O ex-BBB Babu Santana foi internado nesta sexta-feira (19) após se sentir mal. Ele está em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e vai permanecer no local para realizar exames.

Procurada, a assessoria do ator afirmou que ele está bem e não informou a causa da internação. "Babu se sentiu mal, porém já passa bem. Mas os médicos pediram para ele ficar de observação e fazer exames de rotina", disse. O hospital não deu detalhes sobre a internação e nem sobre o estado de saúde do ator.

Na quinta-feira (18), Babu finalmente recebeu um dos presentes, um automóvel zero, que ganhou durante a participação no BBB 20. O momento foi registrado pela namorada do ator, Tatiane Melo, nos Stories do Instagram. A entrega também foi compartilhada pela Easy Carros, responsável pelo presente, em sua conta na mesma rede social.

No último mês, Babu atingiu a marca de sete milhões de seguidores no Instagram. Para comemorar, o "Paizão", que ficou em quarto lugar no reality show, publicou uma foto especial. Desde sua participação no BBB 20, Babu Santana tem visto muitas mudanças em sua vida. Além de contratos profissionais, o ator agora também se mudou para uma casa maior, com espaço para um estúdio e escritório.

Deixe seu Comentário

Leia Também