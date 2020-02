Bacci relata ameaças após anunciar morte ao vivo

Joilson Francelino, com informações do Uol

O apresentador Luiz Bacci afirmou que foi ameaçado de morte depois de mostrar o momento em que uma mãe descobre que sua filha que estava desaparecida foi assassinada. Tudo foi mostrado ao vivo durante o Cidade Alerta na segunda-feira (17).

Em tom de desabafo, o apresentador disse que não foi uma semana fácil. “Ameaça de morte no Instagram. Quando eu sou ameaçado, isso só me faz saber que estou no caminho certo”, disse.

Bacci ainda acrescentou que as pessoas “não sabem o que foi obrigado a ler”. “Fui ameaçado de morte e ameaçaram a minha mãe. Que coisa horrível”, lamentou.

Relembre

No início da semana, Bacci falava com Andrea, mãe da jovem Marcela, que estava desaparecida, e revelou ao vivo que o corpo da filha tinha sido encontrado.

Ao descobrir que a garota foi assassinada, a mãe começou a gritar: "Não, ele não fez isso com a minha filha".

Na sequência, Andrea tira os fones de ouvido e precisou ser carregada pela equipe de filmagem. Imediatamente, o vídeo com o desmaio da mãe viralizou pelas redes sociais.

