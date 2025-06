Balão pega fogo e cai em Santa Catarina

Um grave acidente com balão tripulado deixou mortos e feridos na manhã deste sábado (21), no município de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, região conhecida nacionalmente pela prática de balonismo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), ao menos quatro pessoas morreram no local. A aeronave levava cerca de 22 pessoas a bordo no momento do acidente.

O número total de feridos e vítimas fatais ainda está sendo apurado pelas equipes de resgate, que permanecem mobilizadas na área.

Em nota atualizada, o Corpo de Bombeiros informou: “O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão no município de Praia Grande, no sul do estado, ocorrido na manhã deste sábado 21/06. A corporação confirma 4 óbitos no local e as demais vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes.”

As causas do incêndio e da queda do balão ainda são desconhecidas. Uma investigação deve ser aberta para apurar as circunstâncias do acidente.

Este é o segundo acidente grave envolvendo balões no Brasil em menos de uma semana. No último fim de semana, uma mulher morreu durante um passeio de balão no interior de São Paulo.

A vítima, identificada como Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos, estava com o marido, Leandro de Aquino Pereira, celebrando o Dia dos Namorados.

Juliana era psicóloga e natural de Pouso Alegre (MG). Mais de 30 pessoas estavam a bordo do balão na ocasião, e 11 ficaram feridas.

