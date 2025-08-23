Banco do Brasil quer medidas contra bolsonaristas por postagens falsas

O Banco do Brasil solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU) que tome medidas legais contra perfis bolsonaristas que espalham desinformação ao identificar postagens que incentivam o fechamento de contas e espalham boatos, representando uma ameaça ao Banco do Brasil e ao Sistema Financeiro Nacional.

Um exemplo citado é a inclusão do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky dos EUA, que impõe sanções financeiras e proíbe negócios com empresas americanas. O Banco do Brasil alertou que essas fake news comprometem a estabilidade econômica e social do país.

"Ameaças direcionadas a minar recursos internalizados no Banco do Brasil, por intermédio da disseminação de fake news quanto à existência de sanções estrangeiras ou bloqueio de ativos de magistrados da Suprema Corte, comprometem a estabilidade da ordem econômica, financeira e social e comprometem o desenvolvimento econômico equilibrado do país", diz o documento do BB encaminhado à AGU.

Para conter os danos, o Banco do Brasil entrou em contato com os 100 maiores investidores e orientou funcionários e gerentes a esclarecerem os boatos aos clientes. Os ataques surgiram a partir de especulações sobre contas bancárias de ministros da Suprema Corte.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também