Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Bastidores indicam saída de Haddad da Fazenda já em fevereiro

O ministro desconversa sobre candidatura e sinaliza atuação na campanha de Lula

16 dezembro 2025 - 13h55Sarah Chaves, com Folhapress
Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMinistro da Fazenda, Fernando Haddad   (Lela Beltrão/Divulgação)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avalia deixar o governo do presidente Lula antes do prazo legal de desincompatibilização, que termina em abril de 2026, e a saída pode ocorrer já em fevereiro. Nos bastidores, a movimentação indica que o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, é o nome preparado para assumir o comando do ministério.

Segundo auxiliares do Palácio do Planalto ouvidos sob reserva, Haddad considera deixar o cargo após a consolidação de uma das principais medidas de sua gestão: a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A mudança começa a valer em janeiro, mas o impacto prático nos salários deve ser sentido a partir de fevereiro, o que explicaria o calendário cogitado para a saída. Procurado, o ministro evitou comentar datas, mas confirmou que deve deixar o governo “um pouco antes de março”.

Durigan, apontado como sucessor natural, é um dos principais articuladores políticos da Fazenda e tem atuação direta nas negociações da agenda econômica com o Congresso e o Planalto, especialmente em temas fiscais. Ele ocupa o cargo desde junho de 2023, após a saída de Gabriel Galípolo, hoje presidente do Banco Central.

Apesar das especulações, Haddad desconversa sobre uma eventual candidatura em 2026. A aliados, ele tem descartado disputar o governo de São Paulo ou uma vaga no Senado, mesmo diante da pressão de dirigentes do PT, que defendem seu nome para fortalecer o palanque de Lula no maior colégio eleitoral do país. O ministro afirma que sua prioridade é atuar na coordenação da campanha de reeleição de Lula, incluindo a elaboração do programa de governo.

No PT, também há quem defenda que ele possa assumir a Casa Civil, hoje ocupada por Rui Costa, após deixar o comando da equipe econômica.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fato ocorreu em área indígena
Brasil
Ibama diz que vaqueiro foi alvo de emboscada na TI Apyterewa
Foto: Divulgação
Brasil
PF apura tráfico internacional de brasileiros e exploração em esquema ligado a bets
A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking
Brasil
Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira
VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan
Brasil
VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
Brasil
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado
Brasil
CCJ vê contradições entre PL da Dosimetria e projeto antifacção
Foto: Sindipetro ES/FUP
Brasil
Petroleiros entram em greve cobrando reajuste real e fim de retrocessos
Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil
Brasil
Ultrassom médica de Bolsonaro é autorizada por Moraes após pedido da defesa
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
Política
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital