BBB: Em votação de Fadas X Gnomos, paredão é formado por Alane, Bia, Isa e Juninho

Em noite de muita movimentação e muito jogo, o paredão do BBB 24, foi formado na noite de ontem (4), com Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho.

A dinâmica começou com a líder Fernanda indicando Beatriz direto para a berlinda, logo depois com a casa dividida em dois grupos, escolhidos por Davi, em razão dele ter atendido o Bigfone, começaram as votações.

Na divisão dos grupos, Juninho foi o mais votado pelo quarto Fada composto por Beatriz, Alane, Deniziane, Wanessa, Davi, Isabelle, Michel, Raquele e Matteus.

O quarto Gnomo onde estavam os brothers Yasmin, Rodriguinho, Pitel, Lucas, Juninho, Giovanna, Bin Laden e Marcus, empatou com votos em Alane e Isabelle.

Com o empate, o apresentador Tadeu Schmidt chamou a líder Fernanda para desempatar, devido sua rixa com a bailarina, Fernanda salvou Isabelle e mandou Alane.

Em uma segunda dinâmica, os grupos tiveram que votar entre si.

Com Davi imune pelo Bigfone, Matteus e Deniziane imunizados pelo anjo e Beatriz indicada pela líder, as opções se afunilaram, com isso o quarto Fada votou em Isabelle e o quarto Gnome mandou Marcus.

Participaram da prova Bate e Volta, Alane, Isabelle, Juninho e Marcus. O comissário de bordo se salvou. Com isso disputam permanência na casa mais vigiada do Brasil o quarteto Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho.

A votação é exclusivamente pelo site do Gshow.com e a eliminação ocorre nesta terça-feira (6).

