Bebê de 8 meses morre vítima de meningite após dias internado

Um bebê, de apenas 8 meses, faleceu na última terça-feira (17), enquanto fazia tratamento para pneumonia e meningite na UTI do Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, Santa Catarina.

Conforme o site Metrópoles, no dia 7 de outubro a mãe do pequeno publicou que ele estava internado, enquanto fazia um apelo por orações para o filho, mas o quadro se agravou e o menino morreu nessa terça (17).

Conforme o governo do Estado, o óbito ocorreu por meningite bacteriana não especificada. A informação foi confirmada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive-SC). O sepultamento do pequeno Olavo Farias ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), no cemitério municipal.

A doença – A meningite é um processo inflamatório das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, ou também por processos não infecciosos.

Os sinais e sintomas de meningite podem surgir repentinamente e são febre, dor de cabeça, rigidez ou dor no pescoço, náuseas e vômitos. Manchas vermelhas ou roxas, pequenas ou grandes, na pele, podem indicar doença mais grave, chamada de meningococcemia.

Mudanças de comportamento como confusão, sonolência e dificuldade para acordar podem, também, ser sintomas importantes. Em recém-nascidos e lactentes, os únicos sinais e sintomas de meningite podem ser febre, irritação, cansaço e falta de apetite.

