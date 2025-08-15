Bell Marques passa mal durante prova de corrida em Fortaleza

O cantor Bell Marques passou mal na manhã desta sexta-feira (15) durante a prova de corrida "Corrida 100% Você", realizada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza.

O evento, organizado pelo próprio artista, reuniu fãs e corredores em um percurso de 10 quilômetros.

Segundo relatos, o cantor sentiu um mal-estar ao cruzar a linha de chegada, recebendo apoio de outros participantes que estavam próximos.

Pouco depois, Bell utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs, explicando que o desconforto ocorreu devido a uma refeição ingerida antes da prova.

“Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, escreveu o cantor.

Apesar do episódio, Bell Marques se recuperou rapidamente e manteve o show programado para o mesmo dia.

A "Corrida 100% Você" é promovida por uma empresa do artista e realiza eventos esportivos em várias cidades do país, combinando atividades físicas e interação com fãs.

