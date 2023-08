Bernadete Pacífico, líder quilombola na Bahia, é assassinada a tiros

A líder quilombola na Bahia, Bernadete Pacífico, de 72 anos, foi assassinada a tiros na noite desta quinta-feira (17), após criminosos invadirem o terreiro onde ela estava. Ela também era coordenadora do Conaq (Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos).

Segundo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, pelo menos dois homens usando capacetes entraram no imóvel do Quilombo Pitanga dos Palmares, na cidade de Simões Filho, e efetuaram diversos disparos contra Bernadete.

Alguns dos disparos acertaram o rosto da líder quilombola. "Minha família está sendo perseguida, meu irmão foi morto da mesma forma. Não vamos parar, quilombo sempre será resistência", disse Wellington dos Santos, filho da líder assassinada, à TV Bahia.

Mãe Bernadete, como era conhecida, é ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e líder da comunidade quilombola de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, conforme divulgado pelo G1.

Segundo a Conaq, Bernadete era mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo. Ele era líder da comunidade Pitanga dos Palmares e foi assassinado há 6 anos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também