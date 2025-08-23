Beto Pereira aborda desafios energéticos no 24º Fórum Empresarial Lide

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) participou do 24º Fórum Empresarial Lide, realizado nesta sexta-feira (22) no Rio de Janeiro, com o tema “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas”. O evento contou com a presença de figuras políticas e empresariais, como o ministro do STF André Mendonça e dez governadores.

Durante o painel “Desenvolvimento, Inovação, Tecnologia e Energias Renováveis”, Beto, titular da Comissão de Minas e Energia da Câmara, destacou a situação energética do Brasil. Ele criticou o alto custo da energia, mencionando que, apesar da abundância de recursos energéticos renováveis, o país não aproveita seu potencial. “O Brasil paga mais caro pela energia. É inaceitável que a nossa matriz sustentável seja descartada da rede, mesmo com tarifas vermelhas”, afirmou.

O deputado também lembrou os apagões passados e os custos elevados devido a medidas regulatórias, como o desperdício de 1,6 bilhão de reais em energia eólica e solar. Ele reforçou a necessidade de um plano nacional que melhore a produção, distribuição e armazenamento de energia. “Precisamos debater o armazenamento de energia”, concluiu.

João Dória, fundador do Lide Brasil, abriu o evento destacando a importância do diálogo na democracia, afirmando que o confronto destrói e que a política deve ser feita longe dos extremos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mencionou o crescimento de 2% da Mata Atlântica fluminense e a ampliação das ações de sustentabilidade do governo, ressaltando a importância de preparar o Brasil para a COP30 e as futuras gerações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também