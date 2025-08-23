Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Beto Pereira aborda desafios energéticos no 24º Fórum Empresarial Lide

O deputado federal reforçou a necessidade de um plano nacional que melhore a produção, distribuição e armazenamento de energia

23 agosto 2025 - 12h12Sarah Chaves, com informações da assessoria
Deputado federal Beto Pereira no 24&ordm; Fórum Empresarial LideDeputado federal Beto Pereira no 24º Fórum Empresarial Lide   (Divulgação)

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) participou do 24º Fórum Empresarial Lide, realizado nesta sexta-feira (22) no Rio de Janeiro, com o tema “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas”. O evento contou com a presença de figuras políticas e empresariais, como o ministro do STF André Mendonça e dez governadores.

Durante o painel “Desenvolvimento, Inovação, Tecnologia e Energias Renováveis”, Beto, titular da Comissão de Minas e Energia da Câmara, destacou a situação energética do Brasil. Ele criticou o alto custo da energia, mencionando que, apesar da abundância de recursos energéticos renováveis, o país não aproveita seu potencial. “O Brasil paga mais caro pela energia. É inaceitável que a nossa matriz sustentável seja descartada da rede, mesmo com tarifas vermelhas”, afirmou.

O deputado também lembrou os apagões passados e os custos elevados devido a medidas regulatórias, como o desperdício de 1,6 bilhão de reais em energia eólica e solar. Ele reforçou a necessidade de um plano nacional que melhore a produção, distribuição e armazenamento de energia. “Precisamos debater o armazenamento de energia”, concluiu.

João Dória, fundador do Lide Brasil, abriu o evento destacando a importância do diálogo na democracia, afirmando que o confronto destrói e que a política deve ser feita longe dos extremos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mencionou o crescimento de 2% da Mata Atlântica fluminense e a ampliação das ações de sustentabilidade do governo, ressaltando a importância de preparar o Brasil para a COP30 e as futuras gerações.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Lula cobra efetivação de acordos climáticos durante cúpula em Bogotá
Carla Zambelli foi condenada à prisão pelo STF
Brasil
Zambelli 'ganha' segunda condenação e deve cumprir mais de 15 anos de prisão
Congresso Nacional
Brasil
CRE aprova acordo para eliminar dupla tributação entre Brasil e Colômbia
Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
STF suspende processos que discutem provas obtidas do Coaf sem aval judicial
Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro
Brasil
Carlos Bolsonaro se manifesta após relatório da PF revelar transações milionárias do pai
Interna com bebê - Foto: G.Dettmar/Ag.CNJ
Justiça
Pena pode ser reduzida para mãe que cuida de bebê no presídio, determina STJ
Imagem Ilustrativa
Brasil
Alimentos brasileiros que seriam exportados irão para as Forças Armadas, hospitais e escolas
Unidade do Banco Crefisa S.A -
Política
INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados
Pastor Silas Malafaia -
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande