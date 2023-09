Biden, Zelensky e Santiago Penã; veja os encontros de Lula em Nova York

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Nova York nos estados Unidos onde realizou o discurso de abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas e teve encontros com líderes mundiais, entre eles, Joe Biden com quem o Brasil fez uma parceria inédita pelos direitos dos trabalhadores.

"É um sinal de que as coisas estão mudando, de que Estados Unidos e Brasil vão trabalhar mais juntos. A gente quer crescer juntos economicamente. A gente quer mais investimento americano no Brasil. Ele quer mais investimento aqui. A gente quer mais comércio e isso só é possível a gente conversando”, afirmou Lula

Na ocasião ocorreu o lançamento conjunto entre Brasil e Estados Unidos da Parceria pelo Direito dos Trabalhadores e Trabalhadoras, em Nova York.

Biden alinhou-se ao pensamento de Lula ao ressaltar ser fundamental que os trabalhadores e trabalhadoras conquistem melhores remunerações. “Essa ideia está no cerne da minha visão econômica de fazer a nossa economia crescer do centro para fora e de baixo para cima. Não queremos que só uma classe se saia bem. Deixe-me ser claro: sejam os trabalhadores automotrizes ou da área que for, os lucros sem precedentes devem se traduzir em salários mais altos”, disse Biden.

Lula e Zelensky conversam sobre paz em Nova York

Lula e Zelensky tiveram o 1° encontro reservado desde a posse do presidente brasileiro - foto: Ricardo Stuckert



O presidente Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na tarde de ontem (20), à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York (EUA). Foi o primeiro encontro reservado entre os dois líderes desde a posse de Lula, em janeiro de 2023.

"Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países", comentou Lula

Durante a reunião, os presidentes conversaram sobre maneiras de aprofundar as relações entre os dois países e também falaram sobre a importância de se encontrar uma solução que leve à paz no conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

“Os presidentes instruíram suas equipes a continuarem em contato e o presidente Lula disse que um representante continuará participando das reuniões do Processo de Copenhague, para discutir possibilidades de paz”, explicou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, em um resumo à imprensa.

Lula se encontra com diretor-geral da Organização Mundial da Saúde



Ainda ontem, Lula se encontrou com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foi o penúltimo compromisso da viagem oficial de Lula para participação na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Esse foi o primeiro encontro presencial entre os dois. Lula também conversou com o diretor da OMS sobre o papel do SUS, decisivo no enfrentamento da pandemia no Brasil, e a necessidade de se reforçar o sistema de cooperação mundial na área de saúde como forma de facilitar o acesso da população aos medicamentos e imunizantes, melhorar o atendimento básico e promover hábitos de vida mais saudáveis.

Além do presidente Lula, participaram do encontro a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.



Lula e Santiago Penã tratam sobre integração entre Brasil e Paraguai

Lula e Peña conversaram a respeito do acordo sobre a Usina de Itaipu - Foto: Twitter/@SantiPenap



O último compromisso de Lula na viagem foi com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Foi o quinto encontro entre os dois mandatários. Os três primeiros aconteceram após a eleição de Santiago Peña, no fim de abril. Lula também compareceu à posse do presidente paraguaio, em agosto.

Na reunião, os dois presidentes falaram sobre questões de integração entre os países, em especial o acordo sobre a Usina de Itaipu que está em negociação.

Outras obras que aumentam a conectividade entre Brasil e Paraguai também foram abordadas, como as do corredor bioceânico, que facilitará o fluxo de mercadorias, e a conclusão da ponte entre Presidente Franco e Foz do Iguaçu.

