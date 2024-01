Bolão leva R$ 6,4 milhões da Mega-Sena

Um bolão com seis cotas do Rio de Janeiro ganhou o prêmio de R$ 6,4 milhões da Mega-Sena do concurso 2672 que teve o sorteio na noite de sábado (6).

As dezenas sorteadas foram: 10 - 13 - 20 - 40 - 43 - 56.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 22 apostas levaram R$ 88.421,09 ao acertarem a quina (cinco dos seis números sorteados). Também 2.413 apostas ganharam a quadra e vão receber R$ 1.151,65

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (9). O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também