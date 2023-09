Boletim médico aponta que Bolsonaro passa bem após cirurgias em São Paulo

O Hospital Vila Nova Star divulgou boletim médico de Jair Bolsonaro, que realizou duas cirurgias na unidade nesta terça-feira (12). De acordo com o boletim, “as cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto”.

Bolsonaro foi submetido a uma endoscopia digestiva alta com fundoplicatura endoscópica. O procedimento serve para tratamento de refluxo gastroesofágico.

O ex-presidente também passou por procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia. Segundo o boletim médico, Bolsonaro passará por nova avaliação no final da tarde de hoje.

Ele deverá permanecer em São Paulo enquanto se recupera das cirurgias. Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, ele ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador Tarcísio de Freitas.

Leia a íntegra do boletim:

“São Paulo, 12 de setembro de 2023.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF.

Na sequência foi realizada procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia. As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto.

As equipes responsáveis pelos procedimentos reavaliarão o ex-presidente no final do dia para novas informações.”

