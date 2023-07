Bolsa abandonada levanta suspeita de bomba na Esplanada e mobiliza PF

As forças de segurança pública do Distrito Federal foram mobilizadas na manhã desta quarta-feira (26), após a suspeita de uma bomba na área externa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, ser levantado. O prédio foi esvaziado pela Polícia Militar (PMDF), que também isolou a área para os trabalhos da Polícia Federal.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que também comanda a pasta, não estava no prédio nesta manhã.

Conforme o Metrópoles, fontes da pasta informaram que uma bolsa com um bilhete foi encontrada nas proximidades de uma das saídas do edifício, que fica na Esplanada dos Ministérios.

Informações preliminares dão conta de que a Polícia Federal atua no local, com o apoio da Polícia Militar do DF (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).



Deixe seu Comentário

Leia Também