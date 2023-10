Bolsonaro apaga grupo de WhatsApp com 81 mil seguidores por engano

No último final de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro relatou ter apagado acidentalmente um grupo de WhatsApp que contava com mais de 81 mil seguidores. Através de suas redes sociais, Bolsonaro admitiu sua inexperiência com as novas ferramentas da internet, atribuindo o ocorrido a um equívoco durante a utilização do aplicativo.

"Não sei mexer direito em novas ferramentas de internet e acabei, por engano, apagando nosso novo canal de WhatsApp, que trazia mais de 81 mil seguidores e informações todos os dias", declarou o ex-chefe do Poder Executivo.

Bolsonaro informou que a recuperação do grupo não parece ser viável, levando-o a reiniciar o processo de forma a retomar as atividades. Posteriormente, ele disponibilizou novamente o link para ingresso no grupo, buscando restabelecer a comunicação com seus seguidores.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também