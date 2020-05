Bolsonaro compartilha conteúdo falso, e Instagram oculta postagem

Flávio Veras, com informações do G1

O Instagram ocultou um post com conteúdo falso replicado na última segunda-feira (11) pelo presidente Jair Bolsonaro nos stories de sua conta oficial. A mensagem afirmava, incorretamente, que o número de mortes por doenças respiratórias no Ceará caiu entre 16 de março e 10 de maio de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019.

Neste intervalo de 2019, foram registradas 1.976 mortes por doenças respiratórias no estado, enquanto, em 2020, foram 2.639 mortes. O aumento foi de 33% durante o período da pandemia do novo coronavírus.

A imagem compartilhada por Bolsonaro tem circulado nas redes sociais, mas chegou a ele depois de ter sido postada pelo deputado estadual André Fernandes (PSL-CE).

Citando como fonte o Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne dados dos cartórios, a postagem afirma que, no período, houve 6.377 mortes em 2019 e 6.296 em 2020. E pergunta: "Por que em 2019 não teve o mesmo alarde?"

Além de mortes por doenças respiratórias, o número divulgado pelo presidente também inclui mortes por septicemia, causas indeterminadas e "demais óbitos", o que inclui homicídios e acidentes.

A mensagem foi checada pela Agência Lupa, que tem uma parceria de verificação de notícias com o Facebook, empresa controladora do Instagram. O aviso inserido marca o post como falso e explica que o conteúdo foi checado. Ainda assim, é possível ver a informação caso o usuário queira.

