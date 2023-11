Bolsonaro e funcionários do PL ganham R$ 6 mil em bolão da Mega-Sena

No último sábado (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro e funcionários do seu partido, o PL, conseguiram ganhar uma bolada no bolão da Mega-Sena. O prêmio conquistado foi de cerca de R$ 6 mil.

Segundo informação do blog Paulo Cappelli, do Metrópoles, a tendência é que Bolsonaro repita mais uma vez a jogada e utilize o dinheiro para apostar na Mega-Sena da Virada.

Naquela oportunidade, o prêmio máxima da loteria não saiu para nenhum apostador. Assim como aconteceu nesta terça-feira (14) e o montante subiu ainda mais, indo para R$ 43 milhões.

Ainda conforme o blog, Bolsonaro já disse em entrevista ter gasto R$ 14 mil em bilhetes ao longo de 2023.

Deixe seu Comentário

Leia Também