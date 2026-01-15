Menu
Brasil

Bolsonaro é transferido para Papudinha por determinação de Moraes

STF confirma que ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, deixará a Superintendência da PF em Brasília

15 janeiro 2026 - 18h07Taynara Menezes
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido para a Penitenciária Federal de Papudinha nesta quinta-feira (15), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que já confirmou a execução da medida. 

De acordo com a CNN Brasil, Bolsonaro estava na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro, quando foi preso preventivamente após tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. Três dias depois, o processo contra ele no Supremo transitou em julgado, e ele iniciou o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses, pela tentativa de golpe de Estado.

Na decisão, Moraes destacou que, apesar das precariedades do sistema penitenciário brasileiro, Bolsonaro havia recebido tratamento diferenciado em relação a outros condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, incluindo ar-condicionado, televisão, frigobar, banheiro privativo e protocolo especial para entrega de comida caseira.

O ministro afirmou que, mesmo nessas condições, houve “sistemática tentativa” de deslegitimar o cumprimento da pena por meio de críticas públicas de familiares e aliados do ex-presidente, e anexou vídeos e declarações de seus filhos que, segundo ele, difundem informações falsas sobre supostas condições degradantes na cela.

