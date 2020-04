Bolsonaro falará às 17h

O presidente Jair Bolsonaro afirmou por meio de uma rede social que às 17h (Horário de Brasília) desta sexta-feira (24) concederá uma entrevista coletiva para falar sobre a saída do ministro Sergio Moro do governo e sobre a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Mauricio Valeixo.

A demissão do diretor da PF motivou a decisão de Moro de deixar o governo, anunciada em pronunciamento na manhã desta sexta. A demissão foi publicada no "Diário Oficial da União" sem que Moro tivesse conhecimento, de acordo com a versão do ministro.

"Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro", escreveu Bolsonaro na rede social.

Deixe seu Comentário

Leia Também