Bolsonaro garante sanção de auxílio de R$ 600 ainda nesta quarta

Sarah Chaves, com informações do UOL

O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante pronunciamento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (1°), que anunciará ainda hoje a sanção da lei que cria o auxílio de R$ 600 mensais.



O auxílio é destinado a famílias que tiveram a renda afetada pelas medidas de restrição e de isolamento social adotadas nas últimas semanas e que visam reduzir a velocidade de contágio pela covid-19 no Brasil.



O repasse mensal de R$ 600 previsto na lei tem duração prevista de três meses e será limitado a duas pessoas de uma mesma família. "No dia de hoje anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões pessoas serão atingidas, a um custo de aproximadamente R$ 98 bilhões para o Tesouro, aquele auxílio de R$ 600 por três meses, podendo chegar a R$ 1.200", disse o presidente.

Bolsonaro não informou quando os pagamentos começarão a ser feitos.



Na segunda, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que trabalhadores informais que recebem o Bolsa Família, e aqueles que estão no Cadastro Único, devem ser os primeiros a receber o auxílio.

Trabalhadores informais que não constam em nenhum cadastro do governo devem ficar por último no cronograma de pagamento, que ainda não tem data para começar a ser feito.

O pronunciamento contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que falou sobre medidas já anunciadas pelo governo de auxílio financeiro a Estados e empresas privadas, a exemplo do plano que prevê R$ 40 bilhões em empréstimos a pequenas e médias empresas e que deverão ser usados no pagamento de salários.



