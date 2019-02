Bolsonaro já apresenta início dos movimentos intestinais

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, já apresenta sinais de início dos movimentos intestinais, segundo boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein há pouco. Este é o quarto dia após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, realizada na última segunda-feira (28).

O presidente segue em jejum oral, com dieta parenteral (endovenosa) exclusiva, sem infecção ou outras complicações.

O tratamento pós operatório inclui fisioterapia respiratória e períodos de caminhada fora do quarto. O presidente realiza ainda fisioterapia motora para reativação das funções intestinais.

As visitas seguem restrigas. A esposa Michele e o filho Carlos acompanham o presidente no hospital.

De acordo com a assessoria de imprensa da presidência, na segunda e terça da próxima semana há possibilidade da vinda de alguns ministros para encontro com Bolsonaro no hospital.

Deixe seu Comentário

Leia Também