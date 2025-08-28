Bolsonaro prefere Michelle como candidata em 2026, apesar da pressão por Tarcísio

Mesmo com o apoio crescente do Centrão e de empresários ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliados próximos afirmam que Jair Bolsonaro (PL) ainda prefere lançar Michelle Bolsonaro à Presidência em 2026.

Conforme informações da jornalista, Jussara Soares da CNN, apesar de inelegível e prestes a ser julgado pelo STF por tentativa de golpe, Bolsonaro insiste que o nome de Michelle seja testado nas pesquisas do PL. Os levantamentos mostram desempenho parecido entre ela e Tarcísio frente a Lula.

A aposta em Michelle se baseia na confiança pessoal do ex-presidente e no receio de perder influência caso Tarcísio assuma protagonismo. Mesmo os filhos de Bolsonaro têm menos chance, segundo interlocutores.

Tarcísio, por sua vez, resiste à ideia de disputar o Planalto. Ele reafirma que quer a reeleição em São Paulo, além de não demonstrar disposição para migrar do Republicanos para o PL.

Michelle, presidente do PL Mulher, tem feito agenda nacional e se destaca entre eleitorado feminino e evangélico. Ainda assim, aliados reconhecem que ela precisa se articular mais politicamente.

Com Bolsonaro em prisão domiciliar, Michelle tem assumido o papel de porta-voz do ex-presidente nas redes sociais e tende a ganhar ainda mais espaço caso ele seja condenado.

