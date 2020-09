Bolsonaro se recupera bem após cirurgia na bexiga nesta manhã

Sarah Chaves, com informações do G1

O presidente Jair Bolsonaro realizou uma cirurgia para a retirada de pedra na bexiga na manhã desta sexta-feira (25), no Hospital Albert Einstein, Zona Sul de São Paulo, e passa bem após o procedimento.

A cirurgia durou cerca de 1 hora de 30 minutos, e o cálculo foi totalmente removido, segundo o hospital. Bolsonaro está "clinicamente estável, afebril e sem dor", ainda de acordo com o Albert Einstein.

Pacientes que são submetidos a esse tipo de procedimento costumam ficar internados por até 48 horas. Segundo boletim médico divulgado pelo hospital após o término da cirurgia, Bolsonaro "foi submetido à intervenção cirúrgica de Cistolitotripsia endoscópica para a retirada de cálculo da bexiga". "O procedimento foi realizado sem intercorrências", diz o boletim.

Em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada no último dia 1º, Bolsonaro disse que tinha o cálculo havia mais de cinco anos. Segundo o presidente, a pedra estava na bexiga e é maior do que um grão de feijão. A estimativa é que tivesse entre 2,5 e 3 cm

Desde que sofreu uma facada durante um ato de campanha em setembro de 2018, Bolsonaro foi submetido a seis cirurgias - quatro delas relacionadas ao ferimento, além de uma vasectomia feita em janeiro deste ano e a cirurgia para retirar o cálculo na bexiga nesta sexta.

