Bolsonaro tem autorização para receber visita de filhos e netos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou que filhos, cunhadas e netos visitem Jair Bolsonaro (PL). Com autorização da Suprema Corte, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, visitou o ex-presidente e relatou que o dirigente da direita não está feliz.



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou à CNN que solicitaria a visita nesta quarta-feira (6), assim como o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ). O ministro permite a visita dos parentes sem necessidade de autorização prévia da Suprema Corte.



Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ter desrespeitado medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. A decisão de Moraes tem respaldo interno no STF e teve apoio da maioria dos magistrados.



Os partidos de oposição têm se queixado da determinação e iniciaram na quarta-feira (5) uma obstrução nos plenários do Congresso Nacional.



Os presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), já criticaram o protesto oposicionista e devem se reunir com líderes para tratar do assunto.

