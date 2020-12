Bolsonaro veta ajuda de R$ 4 bilhões a setor de transporte público

Gabrielly Gonzalez, com informações do Congresso em Foco

O presidente Jair Bolsonaro vetou, integralmente, o Projeto de Lei 3.364/2020, que previa uma ajuda de até R$ 4 bilhões a empresas de ônibus, trens e metrôs em municípios com mais de 200 mil habitantes. O veto foi publicado nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial da União.

Bolsonaro diz, em mensagem ao Legislativo, que vetou o texto em sua totalidade atendendo a um pedido do Ministério da Economia. De acordo com a pasta, a medida fixa um teto para a realização de despesa, sem apresentar a estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro. Além disso, de acordo com o ministério, o estímulo ao setor poderia provocar redução de receita após o fim do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia.

“Sua implementação poderia encontrar óbices em face do atendimento às recomendações do TCU a respeito do Regime Extraordinário fiscal, financeiro e de contratações (REFFC), uma vez que este exige prazo para sua utilização e limitações quanto às despesas que podem ser executadas sob o seu amparo", escreveu o presidente na mensagem do veto.

“Ou seja, só deve ser utilizado pela União durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional e apenas para as despesas necessárias ao enfrentamento da situação de pandemia”, completou Bolsonaro, que afirma ter outras preocupações na pasta de Paulo Guedes.

O texto ainda pode ser derrubado em sessão conjunta do Congresso Nacional. O PL foi aprovado em pela Câmara e em novembro pelo Senado. Conhecido como Regime Especial de Emergência para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros (Remetup), o pacote, de autoria do deputado Fabio Schiochet (PSL-SC), poderia enviar até 70% do total para os municípios, e 30% para estados e o Distrito Federal. O objetivo era recompor as perdas de contratos firmados com empresas públicas, privadas e de capital misto na área de transporte público.

