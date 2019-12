Bombeiro ajuda mãe a salvar recém-nascida por telefone

Sarah Chaves, com informações do G1

Um bombeiro militar ajudou uma mulher a salvar a vida de sua filha de apenas 20 dias que se engasgou enquanto mamava. Caso ocorreu no sábado (21), em Juazeiro do Norte na Bahia.



A recém-nascida estava com dificuldades para respirar e começou a ficar roxa, quando mãe percebeu que a criança estava engasgada, ligou para a emergência e começou a fazer as manobras passadas pelo bombeiro por telefone.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, enquanto a mãe ajudava a menina, uma equipe do 9° Grupamento (9°GBM) se deslocou até a casa da família, para socorrer a criança.



Após ser estabilizada, a bebê foi levada pelos bombeiros para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi avaliada por um médico e realizou exames. Ela passa bem.





