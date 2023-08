Bora de aposta? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 5,5 milhões nesta quinta

Durante a quinta-feira (24), a Mega-Sena estará realizando mais um sorteio e o prêmio estimado é de R$ 5,5 milhões. No último concurso, não houve apostas vencedoras.

No sorteio de terça-feira, os números sorteados foram 10-15-20-35-37-59. Naquela oportunidade, o prêmio foi acumulado, já que ninguém cravou as seis dezenas.

Por outro lado, 17 apostas fizeram cinco números e cada uma recebeu R$ 76.049,64.

A aposta simples da Mega custa R$ 5 e o apostador pode fazer o bilhete até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

A partir desta semana, a Mega-Sena passa a ter três sorteios por semana. Os concursos ocorrerão sempre às terças e quintas-feiras e aos sábados.

