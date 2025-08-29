Menu
Brasil aciona Lei de Reciprocidade em resposta a tarifaço dos EUA

A Câmara de Comércio Exterior terá 30 dias para avaliar a viabilidade da aplicação da legislação

29 agosto 2025 - 10h12Sarah Chaves
O governo brasileiro deu início na quinta-feira (28) a um processo formal baseado na Lei de Reciprocidade Econômica, que pode resultar em retaliações contra os Estados Unidos. A iniciativa é uma resposta à recente imposição de tarifas adicionais por parte do governo norte-americano sobre produtos brasileiros exportados.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) enviou um comunicado à Câmara de Comércio Exterior (Camex) notificando que o Brasil começou os trâmites legais e diplomáticos para acionar a Lei de Reciprocidade. A Camex terá agora 30 dias para avaliar a viabilidade da aplicação da legislação, que prevê medidas simétricas contra países que adotem restrições econômicas unilaterais contra o Brasil.

A medida é vista por diplomatas como uma tentativa de abrir espaço para o diálogo com os Estados Unidos, que até o momento têm evitado negociações sobre o assunto. A notificação oficial ao governo americano deve ocorrer nesta sexta-feira (29).

A Lei de Reciprocidade Econômica permite ao Brasil responder na mesma intensidade a barreiras comerciais, inclusive com suspensão de acordos ou concessões em áreas estratégicas. Segundo apurações da TV Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já solicitou estudos sobre eventuais medidas de retaliação nos setores de óleo e gás, farmacêutico e agrícola.

Entre as possibilidades em debate, está a suspensão de direitos de propriedade intelectual, o que pode incluir a quebra de patentes de medicamentos e defensivos agrícolas — um recurso extremo, mas legalmente amparado pela lei brasileira e por acordos internacionais em casos de retaliação justificada.

Contexto do tarifaço americano

As tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entraram em vigor no dia 6 de agosto, por determinação do presidente americano Donald Trump. Em uma carta enviada ao governo brasileiro em julho, Trump vinculou a decisão às investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu suposto envolvimento na tentativa de golpe em 2023.

Embora o decreto norte-americano inclua diversas exceções — como suco de laranja, petróleo, peças de aeronaves e materiais como madeira e aço —, produtos de grande relevância para a balança comercial brasileira, como o café, foram diretamente impactados.

