Brasil

Brasil autoriza doação de material militar ao Paraguai

A medida busca fortalecer a cooperação diplomática e militar entre os dois países

13 janeiro 2026 - 11h36Sarah Chaves
Blindados M108, que não operam mais no Brasil, estão entre os itens a serem doados Blindados M108, que não operam mais no Brasil, estão entre os itens a serem doados   (Cb Sturza/Mil/Agência Senado )

O presidente Lula sancionou na segunda-feira (12) a Lei que autoriza o Brasil a doar equipamentos militares ao Paraguai. A medida formaliza a transferência de materiais atualmente sob responsabilidade do Exército brasileiro.

De acordo com a nova legislação, serão doadas uma passadeira flutuante de alumínio, utilizada como ponte móvel para a travessia de cursos d’água, além de seis viaturas blindadas de combate do tipo obuseiro autopropulsado, modelo M108. Os equipamentos pertencem ao Comando do Exército e serão destinados às Forças Armadas do país vizinho.

A lei também estabelece que os custos de transporte do material doado ficarão a cargo do Exército brasileiro. O texto sancionado tem origem em projeto encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional (PL 2911/22), que foi aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal.

Em nota, o governo federal destacou que a iniciativa tem como objetivo fortalecer as relações diplomáticas e ampliar a cooperação militar entre Brasil e Paraguai. O Executivo argumenta ainda que os equipamentos a serem doados já não têm mais uso operacional pelas Forças Armadas brasileiras, o que justificaria a cessão ao país vizinho

