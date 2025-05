Brasil confirma primeira gripe aviária em granja comercial e China suspende importação

Foi informado na manhã desta sexta-feira (16) a detecção de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) é o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) detectado na avicultura comercial do país

As ocorrências de gripe aviária anteriores eram em aves silvestres. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, especialmente na Ásia, África e no Norte da Europa.



A Secretaria de Agricultura do RS informou que o caso foi atendido na segunda-feira (12), em um estabelecimento de reprodução. As amostras foram coletadas e encaminhadas a um laboratório em Campinas (SP), que confirmou o diagnóstico.



Com a confirmação da doença, a área em Montenegro foi isolada e as aves restantes eliminadas. A Secretaria acrescentou que será conduzida uma investigação complementar em um raio inicial de 10 km da região de identificação do foco.



O Mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos.

O governo já informou aos órgãos internacionais e parceiros comerciais do país sobre a ocorrência.



Já foi informado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou à CNN, nesta sexta-feira (16), que a China suspendeu as compras de carne de frango brasileira.



A decisão veio após o governo brasileiro anunciar que detectou o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em uma granja de aves comerciais. É o primeiro foco de IAAP detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil.



