Brasil e Peru acertam reunião para definir agenda de cooperação bilateral

Em um encontro realizado nesta terça-feira (23) em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta do Peru, Dina Boluarte, avançaram no diálogo para estreitar a cooperação entre os dois países. A conversa ocorreu durante a passagem dos líderes pela Assembleia Geral da ONU e teve como principal resultado o compromisso de elaborar uma agenda de iniciativas conjuntas voltada ao desenvolvimento da região.

Lula destacou o desejo do Brasil em retomar uma relação mais próxima com o Peru, ressaltando que os desafios da América do Sul exigem respostas coordenadas. Ele propôs a realização de uma reunião de trabalho entre equipes técnicas e ministros dos dois governos ainda este ano, para definir projetos conjuntos em áreas como infraestrutura, meio ambiente e segurança.

Dina Boluarte demonstrou forte alinhamento com a proposta, lembrando que Brasil e Peru compartilham grande parte da Amazônia e enfrentam desafios similares, como a insegurança alimentar, a precariedade nas conexões logísticas e a presença do crime organizado. A presidenta reforçou a importância de ações integradas para promover o desenvolvimento sustentável na região.

Um dos temas centrais discutidos foi a conectividade entre os oceanos Atlântico e Pacífico, por meio do programa Rotas da Integração Sul-Americana, que prevê ligações viárias estratégicas entre os dois países. Lula também convidou Boluarte para participar da COP30, encontro climático que será realizado no Brasil, convite que foi prontamente aceito.

O compromisso de ambos os líderes é dar início, ainda em 2025, a uma nova fase de cooperação bilateral estruturada, com metas comuns e foco em soluções práticas.

