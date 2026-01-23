Menu
Menu Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Brasil e Santa Sé celebram 200 anos de relações diplomáticas

A parceria, iniciada em 1826, é a mais antiga da América Latina e será marcada por uma missa em Roma

23 janeiro 2026 - 08h52Sarah Chaves, com Folhapress
Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde será celebrada a missa de comemoraçãoBasílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde será celebrada a missa de comemoração   (Claudia Greco/Reuters)

As relações diplomáticas entre Brasil e a Santa Sé completam 200 anos nesta sexta-feira (23), marcando uma das parcerias institucionais mais antigas e estáveis da América Latina. Formalizado em 1826, o vínculo teve início com a aceitação, pelo papa Leão 12, das cartas credenciais do monsenhor Francisco Corrêa Vidigal, enviado do imperador dom Pedro 1º.

A data será celebrada com uma missa na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. A cerimônia, marcada para as 12h (horário de Brasília), contará com a presença de cardeais, bispos brasileiros e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Vaticano.

Com cerca de 182 milhões de católicos, segundo dados de 2025 do Vaticano, o Brasil mantém a relação diplomática mais longeva da região com a Santa Sé. Países como Argentina, Chile e Peru só estabeleceriam vínculos formais décadas depois, a partir de 1877. O reconhecimento do Brasil pelo governo central da Igreja Católica foi estratégico no contexto pós-Independência, proclamada em 1822, e antecedeu o aval de outras potências europeias.

Atualmente, segundo o embaixador Everton Vieira Vargas, representante do Brasil junto à Santa Sé desde 2023, há convergência em temas como combate à pobreza, defesa do multilateralismo, paz internacional e meio ambiente. O diálogo também envolve questões regionais, como a situação da Venezuela e a crise de refugiados. O embaixador avalia como provável uma futura visita do papa Leão 14 ao Brasil, possivelmente a partir de 2027.

Ao longo de dois séculos, o relacionamento atravessou períodos de tensão. No século 19, a chamada Questão Religiosa levou à prisão de bispos e a um rompimento temporário. Já na República, discutiu-se se a manutenção da representação diplomática feria o princípio da separação entre Igreja e Estado, debate encerrado em 1919, com a elevação do posto brasileiro a embaixada.

Outros momentos delicados ocorreram durante a ditadura militar, em razão de violações de direitos humanos e perseguições a religiosos. Parte desse período ainda carece de análise detalhada, já que os arquivos do Vaticano disponíveis para pesquisa diplomática alcançam apenas até o fim do papado de Pio 12, em 1958.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arena da Baixada Estádio do Atlético Paranaense
Brasil
Estádios podem ter setor exclusivo para mulheres, crianças e pessoas com deficiência
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasil
INSS abre agências no fim de semana para compensar suspensão de atendimentos
Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa manda recolher lote de chocolate Laka e tira glitter proibido do mercado
 Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Brasil
Receita Federal faz leilão com iPhones, carro e joias
Resolução do Cofen estabelece regras para prescrição por enfermeiros
Brasil
Resolução do Cofen estabelece regras para prescrição por enfermeiros
Inmetro divulgou recomendações sobre a compra da cadeirinha
Brasil
Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
Quadrilha que vendia dinheiro falso pela internet é alvo de operação da Polícia Federal
Presidente Lula em sua última reunião ministerial de 2025, na Granja do Torto
Política
Governo Lula pode perder cerca de 20 ministros com candidaturas em 2026
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Política
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta
Internacional
Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio