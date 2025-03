Brasil e VietnÃ£ assinam Plano de AÃ§Ã£o para cooperaÃ§Ã£o econÃ´mica atÃ© 2030

Durante o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Vietnã, Luong Cuong, foi assinado nesta sexta-feira (28), o Plano de Ação para Implementação da Parceria Estratégica 2025-2030. Na ocasião o Chefe de Estado brasileiro convidou o vietnamita para o encontro do BRICS, no Rio de Janeiro, em julho, e da COP30, em Belém, em novembro.

O plano de ação assinado pelo Brasil e Vietnã reúne prioridades do relacionamento bilateral em assuntos como defesa, economia, comércio e investimentos; agricultura e segurança alimentar e nutricional; ciência, tecnologia e inovação; meio ambiente e sustentabilidade; transição energética e cooperação sociocultural e assuntos consulares.

A Parceria Estratégica pretende aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação econômica, intensificar o fluxo de comércio e os investimentos, fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral e impulsionar novas iniciativas de cooperação. “Meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essas e outras medidas vão nos permitir ampliar os fluxos de comércio e de investimento entre nossos países”, frisou Lula.

Após 17 anos desde a primeira visita de Lula ao Vietnã, houve forte crescimento do comércio entre os países. Passou de 534 milhões de dólares em 2008 para 7,7 bilhões em 2024, um recorde na série histórica, com saldo positivo brasileiro de US$ 405 milhões. A meta conjunta é chegar a 15 bilhões de dólares em 2030.

O Vietnã é a principal origem das importações brasileiras oriundas da ASEAN, além de ter sido o 14º fornecedor mundial de produtos para o Brasil. O Brasil exporta mais para o Vietnã do que para Portugal, Reino Unido, França ou Paraguai.



Em 2024, Brasil e Vietnã celebraram 35 anos de relações diplomáticas. A relação foi elevada a Parceria Estratégica em 17 de novembro de 2024, em encontro de Lula e do primeiro-ministro vietnamita à margem da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, quando o presidente brasileiro foi convidado a visitar o país asiático.

A visita do presidente Lula também visa fortalecer as relações com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O encontro foi marcado pela assinatura de dois acordos e dois memorandos. Os acordos abordam o exercício de atividade remunerada por parte de dependentes de missões diplomáticas, repartições consulares e missões permanentes junto a Organismos Internacionais, além da troca e proteção mútua de informações classificadas. Brasil e Vietnã também assinaram Memorando de Entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Ministério da Indústria e Comércio do Vietnã para cooperação comercial e industrial, além de um memorando em torno de parcerias ligadas ao futebol.



A ampliação do comércio entre as duas nações prevê a abertura do país asiático à carne bovina brasileira.

Um caminho adicional apontado pelo líder brasileiro no fortalecimento das relações entre as duas nações é em torno do café, com os dois países atuando em pesquisas para tornar o grão mais resistente aos impactos da mudança do clima.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também